Poziv k izboljšanju avtobusnih povezav med Trstom in Krasom

Izboljšati obstoječo avtobusno povezavo med Trstom in kraško planoto ter tako občanom omogočiti, da bolje koristijo sistem javnega prevoza. Člani pristojne komisije zahodnokraškega rajonskega sveta so v četrtek izoblikovali daljši seznam zahtev in želj na tem področju, ki jih je predsednica Maja Tenze že posredovala tržaški občinski odbornici za ozemlje, urbanistiko in okolje Luisi Polli ter predsedniku podjetja Trieste Trasporti Giorgiu Luccariniju. Spodbudo za tovrstno snovanje idej pa je dalo svetniško vprašanje Alda Rampinija iz vrst stranke Forza Italia.

Na prvem mestu rajonski svetniki izpostavljajo, da bi bilo treba povečati število avtobusnih prog št. 42 do Opčin oziroma Proseka in 44 do Nabrežine oziroma Štivana ter tako priti naproti zlasti dijakom in migrantom. Obenem bi želeli, da bi avtobusi obeh prog vozili pogosteje: tisti št. 42 vsakih 15 minut namesto sedanjih 20, tisti št. 44 pa vsake pol ure namesto trenutnih 40 minut. V podobnem duhu bi morali po njihovem mnenju avtobusi linije 39/ med Nabrežino in katinarsko bolnišnico voziti vsako uro in ne več vsaki dve. V tem sklopu bi morali tudi poskrbeti, da bi se lahko predstavniki osebja, ki živijo na Krasu, lahko že ob 6. uri peljali do katinarske bolnišnice. Trenutno namreč to ni mogoče in se morajo torej do delovnega mesta privoziti z osebnim avtomobilom. Obžalujejo tudi, da so ob nedeljah ukinili popoldansko progo št. 39/, ki je ob 17. uri krenila proti katinarski bolnišnici in ob 18.30 s Katinare nazaj na Kras. To je omogočalo mnogim pomembno pot do obiska najdražjih.

Ob tem pa si zahodnokraški rajonski svetniki ogrevajo za vzpostavitev hitre oziroma ekspres proge št. 44, ki bi vozila hitreje in z manj postajami. S tem v zvezi bi se jim zdelo koristno okrepiti možnost avtobusa na klic v večernih urah zlasti, ko na svetišču na Vejni potekajo najrazličnejši dogodki. Med raznimi predlogi naj izpostavimo še prošnjo za podaljšanje časa trajanja avtobusne vozovnice. Te namreč sedaj zagotavljajo poldrugo uro vožnje. Kdor pa se mora s Krasa (ali v nasprotno smer) peljati do Milj ali Doline pa mora vozovnico sedaj ožigosati dvakrat.