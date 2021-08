»Pozna se, da ljudje spoštujejo morje«

Večja jadrnica s spetimi jadri je dopoldne na motor lagodno plula proti Miramaru. Nekje pred Barkovljami jo je dohitel patruljni čoln obalne straže. »Dober dan, samo preverjamo, ali razpolagate z ustreznimi dokumenti in opremo,« je z megafonom dvojico starejših jadralcev od daleč nagovoril eden od članov posadke. S spretnimi manevri se je čoln približal jadrnici. Lastnik je izročil dokumente in policisti so še preverili, ali plovilo spoštuje predvideno oddaljenost od obale in ima na krovu ustrezno varnostno opremo. Vse je bilo v redu, tako da je jadralec prejel modro nalepko, kar pomeni, da je kontrolo opravil brezhibno.

Novinarji smo s premca čolna spremljali dogajanje. Odzvali smo se povabilu luške kapitanije, naj se jim pridružimo na eni od vsakodnevnih poletnih nadzornih morskih plovb. Navadno se ob čolnu pelje tudi patruljni gumenjak, saj se slednji namreč veliko lažje in hitreje približa plovilom – danes pa se je ravno med našim vkrcavanjem na čoln nujno odpeljal na obalo pod Nabrežino. Prišlo je do nesreče oz. nek kopalec se je slabo počutil, tako da se je z osebjem reševalne službe 118 okrog 9.45 pognal nemudoma tja. »Koordiniramo se z osebjem 118 – tokrat namreč samo spremljamo zdravstvenike do kraja nesreče, ker je reševanje po morju veliko hitrejše oz. ponesrečenec prej pride v bolnišnico po morju,« je povedal tiskovni predstavnik luške kapitanije Giulio Giraud, ki je bil z nami na krovu. Že okrog 10.20 se je gumenjak s ponesrečencem hitro vračal proti luški kapitaniji.

Poletje je za člane obalne straže posebno delavno, saj skrbijo za nadzor tako na obali kot na morju. »Priznati moram, da so tisti, ki koristijo morje zelo disciplinirani, pozna se, da ga spoštujejo, še zlasti krajani. Letos poleti skorajda nismo izsledili kršiteljev,« je povedal pristaniški poveljnik, admiral Vincenzo Vitale preden smo odpluli. Kopalci navadno ne presegajo meje varnih voda, lastniki oz. uporabniki plovil pa se ravno tako držijo ustrezno daleč od obale – 200 metrov na območju kopališč, drugače pa velja pravilo 100 metrov. Izjeme lahko preštejemo na prstih ene roke, je še dodal.