Pozor na goljufijo o brezplačnih vožnjah z mestnimi avtobusi!

Pri sporočilih o brezplačnih vožnjah z mestnimi avtobusi gre za goljufijo, opozarjajo z Občine Trst in pozivajo uporabnike k previdnosti. Vest so objavili na družbenem omrežju telegram. »Po spletu in na družbenih omrežjih krožijo lažna sporočila o možnosti brezplačnih voženj z mestnimi avtobusi v FJK,« so zapisali. Gre za goljufijo, pri čemer je treba biti zelo pozorni, da uporabnik ne klikne na spletno povezavo, ki je v oglasu, opozarjajo. »Zaupajte le uradnim kanalom Dežele FJK, deželnega prevoznega podjetja TPL FVG in povezanim podjetjem Arriva iz Vidma, Apt iz Gorice in Atap iz Pordenona ter mestnim upravam. Goljufijo že preiskuje operativni urad za kibernetsko varnost poštne policije iz FJK.