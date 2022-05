»Pozornosti«, začenjajo se dela »za aqueduct«

Podjetje AcegasApsAmga ima očitno kronične težave s slovenščino. Zadnja leta se je sicer trudilo, da bi bila njegova sporočila o opravljanju javnih del na kraškem območju in na območjih, ki jih predvideva zaščitni zakon, prevedena v slovenski jezik, a trud ni bil vselej poplačan, kajti spakedrani stavki in kvazislovenski izrazi še niso slovenščina. So kvečjemu omalovaževanje, smešenje in norčevanje iz slovenskega jezika.

V to kategorijo spada tudi primer opozorila na zaprto cesto zaradi del na vodovodni napeljavi, nameščen na tistem območju Kontovela, ki mu domačini pravijo Kamence, nedaleč od poslopja nekdanje občinske pralnice, sedaj preurejene za potrebe in delovanje kontovelskega središča Sklada Mitja Čuk. Italijansko opozorilo je jasno. »Slovensko« besedilo manj. Navadni »pozor« je postal pozornost, in to v množinski obliki – »pozornosti«. Cesta bo zaprta ne zaradi del, temveč »za dela«. In sicer – in tu je »prevod« dosegel domala neprekosljive prevajalske višine – »za aqueduct«.

»Prevajalec« je inovatorsko dodal slovenski abecedi črko »q«.