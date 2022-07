Pravljice vabijo na plažo

V petek ob 10.30 bo na plaži Castelreggio v Sesljanu že tretje letošnje srečanje s Pravljicami pod senčnikom, ki jih prireja Oddelek za mlade bralce Narodne in študijske knjižnice pod pokroviteljstvom Občine Devin - Nabrežina. Tokrat bodo najmlajši prisluhnili izkušeni amaterski gledališki igralki Meliti Malalan, ki bo podala zgodbo Ježkov dom, ko pride poletje ruske pisateljice Elene Ulyeve in ilustratorke Darie Parkhaeve. Zgodba pripoveduje o ježku, ki opazi, da je poletje vsaki gozdni živalici prineslo darilo – metulji in čebele so dobili cvetlice in sladki nektar, mama ptička se je razveselila mladih ptičkov, medved je našel okusne maline. Kje pa je darilo za ježka?

Pravljice pod senčnikom so priljubljen niz pravljičnih uric – prve so bile organizirane leta 2016 –, ki vsako leto od julija do septembra popestrijo že tako prijetno obiskovanje kopališča s kulturnimi in ustvarjalnimi vložki. Namenjene so predšolskim in šolskim otrokom, ki si lahko na plaži izposojajo gradivo (slikanice, risanke, krajše zgodbe itd.), prisluhnejo pravljici in ustvarijo manjše ročno delo, spominek z morja.

Več informacij najdete na www.knjiznica.it, na telefonskih številkah 040 635629 ter 040 9896153 ali na elektronskem naslovu mladinskioddelek@knjiznica.it. V primeru slabega vremena pravljice odpadejo.