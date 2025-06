Pravljici, da bo vse dobro, zaposleni v tovarni Tirso ne verjamejo več

Na obrazih kakih 50 zaposlenih tekstilne tovarne Tirso, ki so včeraj do zadnjega kotička napolnili dvorano Santi na sedežu Cgil, je izstopalo razočaranje. Potem ko se je pordenonski proizvajalec zamrznjenih pic Roncadin, edini, ki je bil pripravljen prevzeti miljsko tovarno vključno s 160 zaposlenimi, umaknil iz igre, so izgubili vsako upanje. Pravljici, da bo vse dobro, ki so jim jo od septembra lani ponavljali, danes ne verjamejo več. Nobenih utvar si ne delajo, preveč je bilo zatajenih obljub in praznih prepričevanj.

Kakšna usoda jih čaka? Kaj več bo morda jasno v torek, 17. junija, ko se bodo predstavniki delavcev in sindikati srečali z vodstvom tovarne Tirso, pravzaprav z lastnikom Andreo Parodijem, je uvodoma dejal Nicola Del Magro (Filctem Cgil).

»V četrtek je zapadel termin za sklenitev terminov za pogajanja. Nobenih novih ponudb ni prišlo, Roncadin se je umaknil in Deželi FJK sporočil razloge za to - zmanjkala so jamstva o dejanskih stroških za poslovno enoto, vprašljiv pa je bil tudi rok prodaje samega podjetja,« je dodal tajnik Filctem Cgil Fabrizio Zacchigna in ugotavljal, da je družba Tirso vnovič dokazala brezbrižnost. Spomnil je, da je »paket« predvideval prevzem in preoblikovanje tovarne, pri čemer bi nov lastnik ohranil vseh 160 zaposlenih in predvidel celo porast tega števila; dežela pa je postavki s socialnimi blažilci namenila 8 milijonov evrov.