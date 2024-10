Pravljične urice uvedel Zajčkov bralni krožek

Z zgodbo Zajčkov bralni krožek ameriške avtorice Annie Silvestro, ki jo je v torek pripovedovala gledališka in filmska igralka Lara Komar, so se na Oddelku za mlade bralce Narodne in študijske knjižnice (NŠK) začele jesenske in zimske pravljične urice. Tako kot zajček, ki obožuje knjige in se skozi režo za vračilo izposojenih knjig s svojimi gozdnimi prijatelji vsako noč vtihotapi v knjižnico (dokler vseh ne zasači knjižničarka), so tudi mali udeleženci prve pravljične urice v Narodnem domu ustvarili svoje bralne knjižice in vanje zabeležili svoje najljubše pravljice.

Srečanja v NŠK s pravljico in ustvarjalno delavnico za predšolske otroke od 3. leta dalje in šolske otroke bodo potekala ob torkih in četrtkih ob 17. uri vsak drugi teden (ob četrtkih bo vsakič na sporedu ponovitev torkove pravljice). Tako bo danes Zajčkov bralni krožek spet pripovedovala Lara Komar. Pravljico je ilustrirala Tatjana Mai-Wyss, v slovenščino pa jo je prevedla Jedrt Lapuh Maležič.

Prihodnje pravljične urice se bodo vrstile 15. in 17. oktobra, 29. in 31. oktobra, 12. in 14. novembra, 26. in 28. novembra ter 10. in 12. decembra. Pripovedovali jih bodo med drugimi Valentina Pieri, Melita Malalan in Alenka Petaros. Otroci bodo spoznali Muco copatarico pa še marsikatero pravljično bitje. Božično zgodbo bodo priredili v sodelovanju s Slovenskim stalnim gledališčem, otroke bo takrat zabaval Danijel Malalan.