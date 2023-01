Pravno pot izbrali tudi Openci

Tudi na Opčinah se nasprotniki žičniške povezave pripravljajo na pravno bitko. Po sestanku, ki so ga imeli v sredo, so se prebivalci območij, ki jih bo postavljanje nosilnih stebrov in šviganje kabin prizadelo, odločili, da bodo nastopili proti občini na dveh frontah.

Prebivalci Selivca in drugih območij, katerim grozi razlastitev zemljišč, se bodo s skupnim zastopstvom (odvetnikov še niso izbrali) na deželnem upravnem sodišču pritožili proti 12. spremembi prostorskega načrta, ki jo je občina sprejela decembra. »Pripravljamo se na pravno pot. Pritožbo lahko oddamo do 30 dni po sprejetju spremembe oz. po objavi spremembe v Uradnem listu Dežele FJK,« je pojasnila predstavnica odbora Ovovia, anche no, grazie Elena Declich, ki je dejavna v odboru No Ovovia in je ena od prebivalcev, katerim grozi razlastitev. Na Opčinah je sicer nastalo več skupin nasprotnikov žičniške povezave, ki so se v sredo odločili, da bodo nastopili skupaj in poiskali pravne zastopnike.

»V Doberdobski ulici bo v gradnjo žičnice neposredno vpletenih več zemljišč oz. hiš in družin; v okolici območja, kjer naj bi gradili postajo, pa je najmanj sto družin, ki bi se morale številnim slabostim prilagoditi,« je povedal predstavnik prebivalcev Doberdobske ulice in openskih nasprotnikov žičniške povezave Alessandro Silva. Spomnil je, da na cesti, kjer bi nastala postaja, ni niti pločnikov niti razsvetljave, čeprav so prebivalci večkrat prosili, naj občina uredi nevarni odsek. »Naj poskrbijo raje za varnost v naselju, kot so večkrat poudarili na sejah rajonskega sveta,« je dodal Silva, ki se zgraža nad pristopom, ki ga je do sedaj imela občina do občanov, »pri tako pomembni zadevi. Če bi odločali demokratično, na referendumu, kot to počenjajo na primer na Trentinskem - Južnem Tirolskem, ko gre za gradnjo nove žičnice, bi zdaj bila volja občank in občanov jasna in bi se verjetno izognili pritožbam.«

Več v današnjem (petkovem) Primorskem dnevniku.