»Praznega poslopja si ne moremo privoščiti«

Kot marljive mravljice so s škatlami natovorjeni delavci vstopali in izstopali v poslopje v Ulici San Giorgio 1, kjer je še pred nekaj meseci domoval Generalni konzulat Republike Slovenije. »Še zadnje priprave na selitev,« je namignil Dušan Košuta, upravitelj nepremičninske družbe Dom, ki ima v lasti celotno zgradbo. Že prihodnji teden se v prvo nadstropje namreč seli družba za javnomnenjske raziskave SWG, medtem ko si je v drugem nadstropju svoj sedež ob družbi Dom uredilo devet podjetij, v zadnjem, podstrešnem nadstropju pa ravnokar urejajo stanovanja.

»Nepremičnine, ki so v lasti družbe, v zadnjih desetletjih niso bile deležne ustreznega vzdrževanja ali obnove, kar dejansko izničuje njihov potencial smotrnega koriščenja, zlasti pa njihovo vrednost in donosnost.« Dušan Košuta je v ta okvir vključil širši sklop obnovitvenih posegov, katerih cilj je ohranjanje skupne vrednosti premoženja na podlagi dolgoročne strategije za racionalno in finančno vzdržljivo upravljanje z nepremičninami. »V obdobju 2018-2022 načrtujemo obnove poslopij v naši lasti v vrednosti 5,8 milijona evrov seveda ob tesnem in aktivnem sodelovanju z najemniki oz. koristniki nepremičnin v iskanju najbolj ustreznih rešitev.« Sogovornik ni mogel mimo nepričakovanih epidemioloških izrednih razmer, ki so nedvomno vplivale na njihove posle, vendar le z nekega časovnega vidika, saj so zabeležili manjši zamik realizacije del.