Praznik ob 40-letnici društva Vesela pomlad

Začelo se je v času, ko so bili pevski zbori ena od glavnih zunajšolskih dejavnosti. Zbori Vesela pomlad so pred štiridesetimi leti privabljali veliko število mladih z Opčin in okolice, zato je pobudnik in vodja tega gibanja, gospod Franc Pohajač, že v prvih letih lahko ustvaril pravo zborovsko piramido, ki je prerasla v eno najbolj strukturiranih in uspešnih pevskih organizacij na Tržaškem.

Zbori Vesela pomlad so bili znani po številnih mednarodnih turnejah in posebno bogati dejavnosti, tako kot tudi po metodi glasbenega opismenjevanja otrok, ki je postala snov univerzitetnih raziskav v Ljubljani. Obletnice delovanja so vedno priložnost, ko lahko združimo sedanjost s spomini na preteklost, in štiridesetletnica openskega društva bo drevi ob 20. uri pravo multimedijsko praznovanje pod šotorom v parku Finžgarjevega doma na Opčinah, na katerega so vabljeni vsi ljubitelji zborovskega petja. Prireditev nam je predstavila predsednica društva Manica Maver, ki je bila tudi članica prve pevske skupine Vesela pomlad. Zaupala je, da bo društvo obletnico proslavilo s širšim projektom z naslovom Zvezde pomladi, ki je tudi naslov otroškega muzikala, ki so ga naročili Federici Lo Pinto in ga krstno izvedli maja letos. Največjo težo bodo nosila dekleta dekliškega pevskega zbora Vesela pomlad, ki jih vodi Andreja Štucin ...