Praznik osvoboditve z Rock Partyzani

Za razliko od tržaške občine, ki ne bo praznovala osvoboditve Italije, prireja Občina Dolina 25. aprila pravo zabavo ob 80-letnici osvoboditve Italije izpod nacifašizma. Ob 16. uri bo v spomeniškem parku v Dolini potekala svečanost ob tej pomembni obletnici v sodelovanju z domačimi društvi. Zvečer pa bodo na parkirišču pred občinskim športnim centrom Silvana Klabjana v Dolini nastopili Rock Partyzani. Frontman slovenskega benda je Aleš Klinar, ki je bil med letoma 1984 in 2000 vodja legendarne slovenske skupine Agropop.

Na predvečer praznika osvoboditve pa bo veselo v Nabrežini. Na prenovljenem Placu, glavnem vaškem trgu, bodo nastopili Godbeno društvo Nabrežina ter združeni moški pevski zbori Fantje izpod Grmade, Vihar in Vesna. Dan pa se bo sklenil s plesom z glasbeno skupino Ovce.

Pred tem, med 17. in 19. uro, pa se bo delegacija Občine Devin - Nabrežina z županom Igorjem Gabrovcem na čelu s polaganjem vencev ob obeležja vasi in zaselkov v občini poklonila spominu na tiste, ki so pred osemdesetimi in več leti darovali svoja življenja za svobodo, mir in demokracijo.