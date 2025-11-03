Praznovanje zaradi rdeče zvezde dobilo grenak epilog

Veliko praznovanje ob 80-letnici Slovenskega kulturnega društva Rdeča zvezda, ki je pred tednom dni potekalo v zgoniški telovadnici, je dobilo grenak epilog. Potem ko smo na Facebook strani Primorskega dnevnika objavili fotografijo z dogodka in povezavo na članek, se je organizacija Unione degli Istriani spravila na društvo. Kot so člani Rdeče zvezde skrbno dokumentirali, se je pod novico, ki jo je spremljala fotografija s proslave, na kateri je videti tudi trobojnico s peterokrako zvezdo - sicer prvotni društveni prapor -, vsul plaz gneva in žaljivk.

Ti sicer na Facebook strani organizacije, ki je leta 2007 izstopila iz ezulske zveze Federesuli, žal niso redkost. A upravni odbor SKD Rdeča zvezda, na čelu s predsednico Katrin Štoka, je zaradi žaljivih objav pisal visokim slovenskim predstavnikom in jih prosil za pomoč. Dopis so opremili z ustreznimi fotografijami komentarjev in ga naslovili na ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu Mateja Arčona, državno sekretarko Vesno Humar, generalnega konzula v Trstu Gregorja Šuca, konzula Petra Goloba in senatorko Republike Italije Tatjano Rojc.

Pojasnili so, da je bil nedeljski dogodek »rezultat velikega truda, medgeneracijskega sodelovanja in predanosti prostovoljcev, ki že vrsto let skrbimo za ohranjanje jezika, kulture in identitete Slovencev v Italiji. V organizacijo dogodka smo vložili veliko prostovoljnega časa in energije, da bi naše dolgoletno društveno delovanje predstavili karseda skladno in dostojanstveno,» so zapisali in pojasnili, da so na odru razstavili »originalni obnovljen napis, ki je krasil dvorano prvih povojnih društvenih dogodkov; na leseni deski je vgravirano ime našega društva«, pod desko pa izobesili »originalni društveni prapor iz leta 1945 s prvotnim imenom našega društva »Prosvetno društvo Salež«: s simboloma smo želeli predstaviti začetke društvenega delovanja. Naša preteklost predstavlja naše korenine, našo moč, gledamo pa sodobno naprej.«

Diskreditiranje Slovencev

Nato pa so v torek na Facebook strani Unione degli Istriani zasledili objavo, ki jih je globoko prizadela. »Objava in povezani komentarji postavljajo pod vprašaj naš trud in vrednote, za katere se vsakodnevno zavzemamo. Objavljeno vsebino ocenjujemo kot žaljivo, provokativno in diskriminatorno do celotne slovenske skupnosti v Italiji. V objavi in komentarjih pod njo so izražena stališča, ki diskreditirajo slovensko skupnost, omejujejo uporabo slovenskega jezika in ne upoštevajo našega zgodovinskega prispevka k rasti, kulturi in identiteti tega območja.

Slovenska skupnost v Italiji ne živi več v letih 1920-1945, živimo v času, ko imamo veliko someščanov in sovaščanov, tudi iz vrst italijanske narodnostne skupnosti, ki si prizadevajo ohraniti in spodbujati večkulturnost tega obmejnega območja. Kljub temu še vedno obstajajo posamezniki in organizacije, ki uporabljajo sovražni govor, ki preprečujejo javno rabo slovenskega jezika, kar jasno kažejo tudi omenjena objava in komentarji pod njo.«