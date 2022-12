Prebivalcem želi vliti občutek varnosti

Danes dopoldne se je v Trstu javnosti predstavil Agatino Carrolo, novi deželni poveljnik gasilcev, ki je 12. decembra nadomestil Fabrizia Piccininija. Carrolo dobro pozna Furlanijo - Julijsko krajino, saj je med letoma 2005 in 2009 poveljeval pokrajinskemu poveljstvu v Pordenonu. Prebredel je sicer že celo Italijo in zasedal vodilna mesta od Vicenze do Taranta. V zadnjih dveh letih je vodil poveljstvo v Torinu.

Poveljnik je v predbožičnem času želel javnost spomniti na zahtevno delo, ki so ga gasilci opravili v poletnih mesecih, ko so na Krasu divjali požari. »S specifičnimi vozili in strokovnim pristopom smo premagali ogenj, ki se je hitro širil in pošteno stresel celotni sistem delovanja civilne zaščite,« je dejal Carrolo in napovedal, da bodo gasilci v sodelovanju s tržaško univerzo priredili večji posvet z delavnicami, ki bo namenjen preventivi in upravljanju požarov na Krasu.

