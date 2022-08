Prebivalci Prebenega in Križpota se vračajo na domove

Prebivalci Prebenega in Križpota se po 9. uri vračajo na domove. Odredba o evakuaciji, ki jo je sinoči podpisal župan Sandy Klun, se je namreč iztekla in trenutno župan ne namerava podpisati nove. Stanje je vsekakor pod stalnim nadzorom, če bo potrebno, se bo ukrepalo, je za Primorski dnevnik povedal Sandy Klun. Požar je trenutno pod nadzorom, toda je budnost slej ko prej potrebna, saj tudi včeraj je zjutraj kazalo, da je požar skoraj pogašen. Med drugim tudi danes piha zmerna burja. Na kraju so gasilci, gasilci PGD Breg, pripadniki civilne zaščite in gozdni policaji. Pri gašenju pa bodo pomagali tudi helikopterji in predvidoma kanader.