Prebivalci Rojana bodo izbirali ime trga

Rojan se v zadnjem letu hitro spreminja. Sredi mestne četrti nastaja namreč dolgo pričakovano novo območje, kjer je nekoč stala vojašnica, ki je bila vidna le čez visok in siv zid. Tam urejajo ljudski vrt, otroške jasli, parkirno hišo in trg. Slednjega bo treba kmalu poimenovati. O tem že več mesecev razpravljajo rajonski svet, kulturna komisija in kulturno središče Villa Prinz, ki so se odločili, da zahtevno nalogo predajo občankam in občanom. V rojanskih trgovinah, uradih in drugih javnih prostorih bo do polovice maja na razpolago obrazec, v katerega lahko prebivalci območja zapišejo svoje podatke in predloge za ime trga. Zbrana imena bodo nato objavili na Facebook strani Te son de Roiano se ..., na kateri bodo obiskovalci med vsemi predlogi izbrali tri imena, ki jih bo rajonski svet nato posredoval občinski komisiji za krajevna imena. Tu bo izrečena zadnja beseda in izbrano ime trga.

