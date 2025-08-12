»Prebujajo nas s sirenami in kričanjem«

»Že štiri dni nas varnostni organi vsako jutro zelo zgodaj zbujajo. Prihrumijo z avtomobilom, sirene tulijo na ves glas. Potem začnejo še kričati v megafon in nas pošiljajo proč.« Omar je eden od številnih prosilcev za azil, ki je zaradi pomanjkanja mesta v sprejemnih centrih na Tržaškem prisiljen spati na cesti, pod lopo monumentalnega vhoda v Staro pristanišče na Trgu Santos v Trstu. Danes zjutraj so ga ponovno grobo prebudili, tokrat so bili to lokalni policisti. Malo za tem je pripeljal tudi tovornjak za odvoz smeti podjetja Italspurghi. Delavci pa po njegovem pričevanju niso odstranili odpadkov in nesnage, ki se nabira, odkar tam spi več kot sto ljudi. Odvrgli so skoraj 200 spalnih vreč in odej, ki jih beguncem vsako noč deli humanitarna organizacija Linea d'ombra.

Ravno Lorena Fornasir, duša te humanitarne organizacije, je davi na svojem Instagram profilu objavila posnetek obiska lokalne policije v Starem pristanišču. Na njem je videti delavce, ki med drugim s tal pobirajo tudi čevlje migrantov. »Vsi, ki tam spijo, so prosilci za azil, ki čakajo na prosto mesto v sprejemnem centru. Vse je policija že identificirala, nekateri že več kot mesec dni na cesti čakajo na streho nad glavo, ki jim pripada po zakonu,« se je Fornasir hudovala v pogovoru za Primorski dnevnik. Kot je povedala, gre pri prosilcih za azil, ki prenočujejo v Starem pristanišču, za ranljive posameznike. Namesto da bi jim ponudili pomoč, pa jih varnostni organi ustrahujejo in grobo prebujajo, obenem pa jim zasegajo odeje in spalne vreče, osebne predmete, ki jim omogočajo preživetje na cesti.