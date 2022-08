Pred 50 leti goreli naftni rezervoarji v Dolini

»V kratkih presledkih, sedem do osem minut, je zaporedje eksplozij pretrgalo nočno tišino v Dolini. Nekaj minut pozneje se je nad tremi rezervoarji naftovoda SIOT, ki iz tržaškega terminala potiska dragoceno gorivo v bavarsko mestece Ingolstadt, dvignil silovit ognjeni zubelj in visok steber gostega črnega dima. Bombni atentat na naftovod, kajti jasno je, da gre za atentat, ni samo izzval ogorčenja, nekoliko panike in zaskrbljenosti med prebivalstvom; za las niso eksplozije in požar terjali hudih človeških žrtev.«

Tako se je začel članek, ki je 5. avgusta leta 1972 na prvi strani Primorskega dnevnika opisoval neverjetne, apokaliptične prizore prejšnjega dne v dolinski občini. Teroristi – šlo je za palestinsko organizacijo Črni september, ki je le mesec zatem izvedla še smrtonosni napad na izraelske športnike na olimpijskih igrah v Münchnu – so v noči med 3. in 4. avgustom pred pol stoletja z razstrelitvijo TNT-ja na naftnih rezervoarjih čezalpskega naftovoda pri Krmenki povzročili pravi pekel in res je skoraj čudež, da v tistih dneh nihče ni zaradi tega umrl, še zlasti gasilci.

Tiste dni v četrtkovem Primorskem dnevniku opisuje novinar Sergij Premru, ki je takrat spremljal dogajanje na terenu. Valentina Sancin pa je zbrala spomine domačinov iz dolinske občine, pri katerih so tedanji prizori in občutki neizbrisni.