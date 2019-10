Pred kvesturo in cerkvijo že polno ljudi

V Trstu se bo kmalu začel pogreb ubitih policistov Pierluigija Rotte in Mattea Demenega. Pred kvesturo, kjer je mrliška veža, in pred cerkvijo Novega sv. Antona, kjer bo pogrebna maša, so se že pred 10. uro začeli zbirati ljudje. Pred kvesturo je trenutno videti množico občanov vseh starosti ter pripadnike različnih komponent mesta. Enako je pred cerkvijo, kjer so se med drugim zbrali člani veteranskih združenj s prapori. Povsod vlada tišina oz. je govorjenje le polglasno. Predstavniki oblasti so se že podali v cerkev sv. Antona, kjer bo ob 11.30 tržaški škof, nadškof Giampaolo Crepaldi, daroval pogrebno mašo.