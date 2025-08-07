Pred sto leti se je rodil neutruden idealist Oskar Kjuder

Glasbenik, politik in partizan Oskar Kjuder bi v teh dneh, točneje 5. avgusta, dopolnil sto let. Pevke in pevci Tržaškega partizanskega pevskega zbora Pinko Tomažič so v torek počastili spomin na svojega nekdanjega dirigenta in ustanovitelja ter mu na grob na pokopališču na Katinari položili rdeče nageljne. Kjuder se je rodil v Lonjerju leta 1925, umrl pa leta 2012. Bil je zaveden Slovenec in neutruden idealist, ki je zvesto sledil načelom bratstva in enotnosti.

Namesto mizarstva zagrabil violino

Po osnovni šoli naj bi postal mizar, a se je raje lotil študija violine, saj mu je bila glasba nekako prirojena. Med drugo svetovno vojno je pristal v kazenskih bataljonih, iz katerih je po kapitulaciji Italije našel pot med voditelje osvobodilne fronte v južni Italiji, nato pa v prekomorski brigadi NOVJ, s katero je prišel v Jugoslavijo. Med vojno je zbolel in moral na zdravljenje v Bari.

Takrat se je začela njegova zborovska zgodba. Vključil se je v zbor Srečka Kosovela, ki ga je vodil Rado Simoniti. Bil je med protagonisti povojnega razvoja glasbenega življenja na Tržaškem.Pred TPPZ je prvič stopil leta 1972 v Bazovici in ga vodil dobrih 25 let.