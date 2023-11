Pred svetoivanskim Narodnim domom svečanost s posebno simboliko

Odbor za proslave v spomin na padle v NOB Sv. Ivan - Kolonja ter domači slovenski kulturni društvi Slavko Škamperle in Marij Kogoj, ki bosta poleg Narodne in študijske knjižnice (NŠK) ter Slovenskega raziskovalnega inštituta (Slori) dobili prostor v prenovljenih prostorih, so se v sodelovanju z ostalimi krajevnimi krajevnimi organizacijami po ustaljeni tradiciji z venci, cvetjem in govori poklonili padlim za svobodo pri tamkajšnji spominski plošči.

Pri SKD Škamperle se bodo trudili, da ne bomo pozabili, kdo smo in od kod prihajamo, je poudarila predsednica SKD Škamperle Bogomila Kravos. Preteklost je namreč podlaga za prihodnost, z njenim poznavanjem premoščamo nekdanje travme. Naši predniki, ki so gradili Narodni dom pri Svetem Ivanu, so ponosno pravili, da je to trdnjava slovenstva, je še povedala Bogomila Kravos.

Franc Biancuzzi, predsednik društva Kogoj in rajonski svetnik Slovenske skupnosti, pa je opozoril, da je v današnjem času svoboda samoumevna, vendar je do nje vodilo nepojmljivo veliko odrekanj, žrtvovanj in krvi borcev. Slednji so jo postavili na prvo mesto, ker so na lastni koži izkusili, kaj pomeni raznarodovanje, poniževanje in nasilje, je izpostavil. Naši rojaki – je še dejal – so padli tudi zato, da se lahko danes v medsebojnem spoštovanju zbiramo in skupaj gledamo v prihodnost. Ta se bo za obe tukajšnji društvi, Škamperle in Kogoj, lahko nadaljevala pod skupno streho, v našem skupnem Narodnem domu, je sklenil.

