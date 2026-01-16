Pred vhodom trgovine karabinjerji aretirali tatu s tremi prenosniki

Karabinjerji iz Ulice Hermet so 19. decembra - vest so sporočili danes – aretirali 31-letnega gruzijskega državljana zaradi tatvine v obteževalnih okoliščinah, ki jo je storil v trgovini v središču Trsta. Sporočili so, da so v prazničnem času v boju proti tatvinam nadzorovali tržaške ulice v civilu. Med eno izmed kontrol jih je poklical lastnik mestne trgovine, ki je med policami opazil sumljivega moškega. Karabinjerji so ga ustavili pred vhodom in ugotovili, da ima v nahrbtniku tri prenosne računalnike s še nameščenimi varnostnimi nalepkami. Plen je bil vreden skoraj 1300 evrov. Moškega so aretirali in preepljali v tržaški zapor.