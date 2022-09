Pred železniško postajo še vedno veliko migrantov

Vprašanje Trga Libertà pred tržaško železniško postajo, kjer od letošnjega poletja prenočuje veliko migrantov, je tudi za Urad Visokega komisariata Združenih narodov za begunce (UNHCR) prioriteta. Tako je danes dopoldne na srečanju o migrantih na balkanski poti v tržaškem škofijskem semenišču v Ul. Besenghi poudaril njegov predstavnik Riccardo Clerici. Okrogla miza je v sodelovanju z vatikanskim dikasterijem za razvoj človeštva in tržaško škofijo potekala pod okriljem 16. niza snidenj z verskimi založniki Ascoltare, leggere, crescere (Poslušati, brati, rasti). O beguncih med resničnimi podatki in lažnih mitih ter izzivih sprejemanja so poleg zastopnika UNHCR spregovorili direktor tržaške škofijske Karitas Alessandro Amodeo, podjetnik Dario Roncadin in podsekretar dikasterija Fabio Baggio. Pogovor je vodil novinar dnevnika Avvenire Nello Scavo. Prisoten je bil tudi tržaški prefekt Annunziato Vardè.

Balkanska pot predstavlja le manjši del veliko bolj razvejanega pojava, je pojasnil predstavnik UNHCR Clerici. Letos so na svetu zabeležili 100 milijonov razseljenih ljudi, od katerih jih je kar 80 odstotkov razpršenih izven Evrope, ob vojnih in drugih kriznih žariščih. Evropska agencija za mejno in obalno stražo Frontex je opozorila, da je število nezakonitih prehodov meja Evropske unije letos skokovito naraslo (preko 85.000) in da je porast očiten zlasti na balkanski poti, je navedel strokovnjak.