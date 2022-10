Predali namenu novo šolsko kuhinjo in nove učilnice

Kjer je volja, je tudi pot. Kako včasih te besede držijo, smo spoznali danes v Nabrežini, v prostorih Nižje srednje šole Iga Grudna, kjer so uradno predali namenu novo šolsko kuhinjo in javnosti predstavili urejene učilnice, kjer začasno domujejo tudi učenci osnovne šole Virgila Ščeka.

Nabrežinski osnovnošolci so se morali pred dvema letoma odseliti v sosednji Križ, saj je bila njihova vaška šola iz varnostnih razlogov nedostopna. Po zaslugi klene volje njihovih staršev oz. šolnikov in političnih predstavnikov, ki držijo danes v rokah občinske vajeti, so se lahko letos vrnili v vas. Pogoj za to je bila ureditev šolske kuhinje na srednji šoli, ki je v rekordnem času in po zaslugi prostovoljnega dela in prizadevanj oz. odličnega sodelovanja številnih različnih osebkov – Občine Devin - Nabrežina, Združenja staršev OŠ Šček, nabrežinskega jusa, učnega osebja ter številnih drugih – le zagledala luč.

Sedemnajst učencev osnovne šole Virgila Ščeka se je 16. septembra preselilo v prostore nabrežinske srednje šole. Zanje so uredili dve novi učilnici v drugem nadstropju, večjo, že obnovljeno laboratorijsko sobo pa spremenili v učilnico za združene razrede. V kratkem naj bi dvorano s premično steno še razdelili, da bo pouk potekal ločeno; tam imajo tudi nove računalnike. »Vsak razred ima tudi nove elektronske table,« je med ogledom povedala učiteljica Nevenka Škrlj, v nadstropju so še zbornica oz. prostor za ravnateljski kolektiv in manjša knjižnica, risalnico oz. glasbeno sobo pa delijo s srednješolci.

V kletnih oz. pritličnih prostorih je nadstropje namenjeno kosilu. Kjer je bil doslej zapuščen arhiv (z neuporabno šaro in kurilnico) sta za enkrat mesto našli jedilnica in kuhinja – otroci ju bodo začeli uporabljati s ponedeljkom (doslej so v učilnicah jedli prepakirano hrano; v prihodnje naj bi uredili še zadosten prostor za srednješolce. Doslej so si pomagali tako, da so otroci jedli v učilnicah prepakirano hrano, ki jo je dostavljala zadruga Cirfood, ki bo tudi v prihodnje skrbela za kosila, ki jih bodo segreli in razdelili v šolski kuhinji.