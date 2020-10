Predlogi za razvoj starega pristanišča

Ustanovitev novih vhodov, kolesarskih stez, pešpoti ter zelenic in posaditev novih dreves, takojšnja promocija novih začasnih in poskusnih dejavnosti, npr. z izgradnjo razgradljivega amfiteatra, v katerem se bodo lahko odvijale različne prireditve, so nekateri predlogi oz. zahteve, ki jih je uradno predstavilo včeraj združenje oz. mreža Un’altra città za razvoj in rast starega pristanišča. Dodatni predlogi so začasna brezplačna koncesija že obnovljenih prostorov, v katere bi se lahko vselili obrtne delavnice, manjša podjetja ter druge dejavnosti, ki podpirajo kulturo, industrijo in gospodarske dejavnosti.

To so glavni predlogi za preporod starega pristanišča, ki so jih predstavili včeraj predstavniki tržaškega združenja Un’altra città, ki se več let posveča dogajanju v starem pristanišču in se sploh zavzema za izboljšanje kakovosti življenja v našem mestu. Predloge in projekte, za katere se je še zlasti angažiral arhitekt William Starc in so sad enoletnega dela približno 200 ljudi, so v imenu združenja med ostalimi podpisali Roberto D’Ambrosi, Gianfranco Depinguente, Anna Laura Govoni, Riccardo Laterza, Giulio Lauri in Guido Pesante. Združenje je pred nedavnim zahtevalo od župana Roberta Dipiazza, naj glede na razmere novega koronavirusa preloži oziroma podaljša zapadlost roka za pripombe in ugovore glede spremembe splošnega občinskega prostorskega načrta št. 6, ki zadeva staro pristanišče, in glede občinskega urbanističnega načrta za vzdržno mobilnost (PUMS). Župan tega ni upošteval in je rok zapadel pred kratkim, člani gibanja pa so vsekakor predstavili svoj pogled na prihodnost in rast starega pristanišča, glede katerega je nujno razmišljati dolgoročno.