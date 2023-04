Predor bodo podvojili in uredili dvosmerno vožnjo

Kocka je padla. Miljska občina je odločila, kako bo poskrbela za prometno ureditev v predoru, ki pelje skozi center mesta. V igri so bili trije različni scenariji, občina pa se je odločila, da bo že obstoječi predor podvojila in v njem uredila dvosmerno vožnjo. Ostali dve rešitvi sta predvidevali podmorski predor oziroma obvoznico, za katero bi morali med drugim zgraditi štiri nove predore.

Tako je včeraj novinarjem naznanil miljski župan Paolo Polidori, ki je skupaj s svojo občinsko ekipo pojasnil, zakaj so se odločili za tako rešitev. O podvojitvi obstoječega predora se je govorilo že pred časom, a se župan ni želel prenagliti z odločitvijo. Raje je počakal, da občinski uradi izdelajo študijo in tako ugotovijo, katera bi bila najbolj primerna rešitev.

Finančna sredstva imajo zagotovljena. Dežela Furlanija - Julijska krajina je avgusta lani temu projektu namenila 13 milijonov evrov. Dela v predoru bodo sicer nekoliko dražja, ocenjena so na 16 milijonov evrov. Župan obljublja, da bo dodaten denar investirala občina iz ostanka proračuna za lansko leto.

Župan Polidori se zaveda, da bo gradbišče predstavljalo marsikatero preglavico za prebivalce Milj, prav zato so želeli več časa porabiti za načrtovanje tega projekta, da bi se izognili morebitnim presenečenjem in za konkretna dela porabili čim manj časa. Načrtuje, da bodo ta dokončana do konca leta 2026, a je to za zdaj le hipoteza, poudarja.