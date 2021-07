Predor Bombelj še vedno čaka na prenovo

Več kot devet milijonov evrov vredno projektiranje in sanacija predora pri Bombelju, ki bi jo moral izvajati konzorcij Stabile, ne poteka po načrtih. Prejšnji teden je občinska pravna služba izvajalcu del poslala opomin, v katerega je vključila ultimat za začetek del. Predstavnikom medijev občinski uradi niso želeli izdati ultimativnega datuma, so pa povedali, da še preučujejo dokumentacijo, ki so jo izvajalci del v preteklih dneh priložili k ostremu občinskemu opominu. V županovem uradu so povedali, da so izvajalcu zagrozili, da če stroji ne bodo zabrneli predvidenega dne, bo Občina Trst prenovo poverila drugemu najboljšemu ponudniku. Čeprav bo s tem tvegala pravni spor.

Spomnimo, da bi po številnih napovedih izbrani izvajalec del moral začeti s sanacijo predora 23. aprila. Gradbena dela bi morala trajati slabih 15 mesecev, kar pomeni, da bi predor v novi preobleki lahko zasijal prihodnje poletje, a z nakopičeno zamudo se je predvideni termin za konec del premaknil že za dva meseca in pol. Po nekaterih govoricah naj bi do zamude prišlo zaradi zdravstvenih težav enega od lastnikov konzorcija, a kot so povedali v županovem uradu, to nikakor ne more biti razlog za zamudo. »To bi bilo tako, kot da bi se v primeru županove odsotnosti ustavilo delo na Občini Trst,« so karikirali in s tem jasno opozorili, da ima tudi občinsko potrpljenje določene meje.