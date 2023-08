Predsednik industrialcev: Hasta la victoria siempre

Komentar, ki bi ga ne pričakoval, je sinoči izustil Michelangelo Agrusti, predsednik združenja severnojadranskih industrialcev Confindustria. »Kot je pravil Fidel Castro: hasta la victoria siempre!« Tako, »vedno do zmage«, je Agrusti zaželel ob novici, da so sindikati in lastništvo boljunske tovarne Wärtsilä le dosegli prvi dogovor. Od 1. avgusta bo, kot znano, 299 delavcev na čakanju, odpuščanj pa v tovarni ne bo vsaj do 31. decembra. Medtem je treba pozorno nadzorovati potek pogajanj, je dejal Agrusti in pripomnil, da podjetniki »nimajo vedno prav«. Krajevna stanovska organizacija Confindustria se je pod njegovim vodstvom že ob začetku krize julija 2022 postavila na stran boljunskih delavcev in v bran delovnih mest.