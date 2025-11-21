Predstava Pazi snajper! razkriva grozote obleganega Sarajeva

»Prijateljica, Sarajevčanka Vesna Ljubić, je na svojem domu, kamor se je vrnila po vojni, našla predmete, ki jih je za seboj pustil snajper – ostrostrelec. Kup knjig o človeški anatomiji in zvežček, v katerega je strelec z majceno pisavo beležil, katere dele telesa mora ciljati, da bo človeka na ulici pohabil, ne pa tudi ubil.«

Oče je puščal odprta vrata

Gledališko predstavo Pazi snajper! si je Roberta Biagiarelli zamislila pred tremi leti. Pred tem je sodelovala pri izdaji knjige Shooting Sarajevo, zbirki fotografij iz ostrostrelskih gnezd nad mestom, od koder so zločinci med štiriletnim obleganjem Sarajeva v devetdesetih letih prejšnjega stoletja sejali smrt med civilisti.

Gledališka uprizoritev, v kateri poleg avtorice nastopa še Sandro Fabiani, je v sredo zaživela na odru gledališča Miela v sklopu festivala Raz/seljeni. Igralca sta se vživela v dvojno vlogo: civilista, ki tvega življenje vsakič, ko stopi na ulico, in ostrostrelca, ki na varni razdalji potrpežljivo čaka in meri na ljudi pod seboj. V luči nedavne preiskave milanskega tožilstva v zvezi z italijanskimi državljani, ki naj bi plačevali ogromne vsote denarja za potovanja v Sarajevo in streljanje na nedolžne prebivalce mesta, je bila prireditev še toliko bolj aktualna.