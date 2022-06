Predstavili bodo zgodbo Padrič

Spomini s Padrič v prejšnjem tisočletju je naslov novi publikaciji, ki jo bodo v nedeljo ob 10. uri predstavili na Padričah. Padriški spomini so avtobiografsko delo domačina, nekdanjega ravnatelja Glasbene matice Sveta Grgiča, ki je maja praznoval enaindevetdeseti rojstni dan.V knjigi, ki obsega skoraj sto strani, se avtor spominja svojega otroštva v času pred drugo svetovno vojno, nato medvojnega in povojnega obdobja. Svetko Žvankov, kot ga imenujejo na Padričah, je bil in je še vedno predan glasbi, petju in kulturi. Veliko let je vodil tudi vaški mešani pevski zbor kulturnega društva Slovan. Življenje glasbenika, dirigenta, pedagoga in kulturnega delavca je tudi zgodba Padrič. V prvem delu se Grgič spominja svojega bogatega in pestrega življenja. Od rojstva pri Svetem Ivanu v Trstu do prihoda na Padriče, osvoboditve vasi (s prijateljem Ninom je bil pravzaprav prvi, ki je konec aprila leta 1945 zagledal prihod partizanskih enot), študija v Ljubljani in nato številnih službenih izkušen vse do upokojitve.

V drugem delu knjige pa je Svetko strnil zgodovino vseh padriških rodbin. Preprosto, privlačno in v sproščenem slogu bralca seznani s številnimi imeni, družinskimi zgodbami in opisom padriškega vaškega jedra. Mlajše generacije tako izvedo, da znamenitega Klanca nimajo samo v Vrhniki, kjer se je rodil pisatelj Ivan Cankar, ampak Klanec (kot ledinsko ime) obstaja tudi na Padričah (ožja cesta, ki se od bara vije proti Gropadi).

Knjigo, ki je izšla v samozaložbi KD Slovan (izid publikacije sta omogočili ZKB Trst Gorica in ZSKD), sta uredila Matejka Grgič in Jan Grgič. Za grafično oblikovanje je poskrbela grafična delavnica PiKa. V nedeljo ob 10. uri jo bodo predstavili na dvorišču Gozdne zadruge na Padričah (cesta proti Gropadi). Z avtorjem se bosta pogovarjala Dušan Kalc in Jan Grgič.