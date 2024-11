Predstavili rekorden predlog mestnega proračuna

Sredi meseca bo v dvorano mestnega sveta prišel največji proračun občine do zdaj. Znaša skoraj 876.500 milijonov evrov, kar je okrog 134 milijonov več kot lani. Če bo proračun najvišji v zadnjih letih, bo zadolženost občine najnižja. Na občini načrtujejo, da se bo stanje zadolženosti zmanjšalo z zdajšnjih 69 milijonov na malo manj kot 40 milijonov.

Predlog proračuna za leto 2025 je danes v reprezentančnem salonu Občine Trst v družbi župana Roberta Dipiazze, vodje občinskega oddelka za finance in računovodstvo za finance Vincenza Di Maggia in generalnega direktorja Fabia Lorenzuta predstavil pristojni odbornik Everest Bertoli. Ta je uvodoma dejal, da že tretje leto zapored nadaljujejo s strategijo sprejemanja proračuna za prihodnje leto pred koncem tekočega leta, kar pomeni, da lahko z investicijami začnejo že na začetku novega leta. Kot proračunske prioritete je odbornik Bertoli omenil velike investicije, socialno varstvo najranljivejših in zaposlovanje, v isti sapi pa je tudi dodal, da tudi za letos ni predvideno povečanje davčnega pritiska.

Več v jutrišnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku.