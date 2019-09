Predstavili zbornik o Rudolfu Maistru

V prostorih mladinskega odseka Narodne in Študijske knjižnice, v Narodnem domu v Trstu se je odvijal predzadnji dogodek v sklopu obeležitve 89-letnice ustrelitve bazoviških junakov in sicer predstavitev zbornika Rudolf Maister, sto let severne meje. Ta je ob lanski stoletnici vojaškega podviga prvega slovenskega generala, pesnika in bibliofila izšel pri založbi Mladinska knjiga. Knjigo je predstavil zgodovinar dr. Gorazd Bajc, sicer profesor zgodovine na Univerzi v Mariboru, ki je Maistra opisal kot pravega človeka na pravem kraju ob pravem času. Kakor je še povedal dr. Bajc, je knjiga, ki je nastala izpod peresa mnogih avtorjev in zgodovinarjev, med katerimi Igorja Grdine, Andreja Missona, Alenke Puhar, Milčka Komelja ter drugih, razdeljena na pet poglavij, ki obravnavajo različne vidike in faze Maistrovega življenja ter vojaškega in kulturnega delovanja. Prvo poglavje predstavlja življenje in delo Rudolfa Maistra, drugo je posvečeno njegovi poeziji, tretji vsebuje ponatise odlomkov spominskih člankov Maistrovih sodobnikov, četrto spominu na Maistra, peto poglavje pa obsega bibliografijo del o tem slovenskem generalu in pesniku.

