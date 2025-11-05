Predstavniki Slovenske skupnosti so očistili smerokaze

»Slovenska skupnost verjame, da je dvojezičnost bogastvo.« Tako se glasi naslov sporočila za medije, ki ga je stranka lipove vejice poslala v zvezi s čistilno akcijo, med katero so njeni predstavniki ob križišču med Opčinami, Briščiki in Prosekom očistili pomazana smerokaza. Neznanci so prejšnji teden (v noči na sredo) na tamkajšnjih tablah s črnim sprejem prekrili italijanska napisa Trieste in Prosecco.

Predstavnika sekcije ter zgoniška občinska svetnika liste Združena ekipa za Zgonik Dimitri Žbogar in Mirko Sardoč sta skupaj s pokrajinskim tajnikom Matio Premolinom, po posvetovanju z Enoto deželne decentralizacije (EDR) in s karabinjerji, očistili pomazani tabli. »Slovenci smo bili neštetokrat tarča takih sramotnih dejanj in ne sprejemamo, da se nadaljujejo, ne glede na to, kateri jezik je zakrit. Sožitje in medsebojno spoštovanje sta temeljni za naš teritorij. Pokrajina Trst je pred leti spoštovala zakon in postavila dvojezične smerokaze. Pri SSk pričakujemo, da bodo vse uprave sledile temu zgledu,« so zapisali.