Prefekt ponosen na vračanje Narodnega doma

Prefekt Valerio Valenti po dveh letih in osmih mesecih zapušča Trst. V mestu, v katero je prispel februarja 2019, se bo zadržal še do prihodnjega petka, pred tem se bo srečal s predstavniki različnih institucij. Tržaški župan Roberto Dipiazza mu je že včeraj izročil srednjeveški pečat mesta.

Valenti, ki je doma iz sicilskega Trapanija, bo prevzel vodenje prefekture v Firencah, mestu, kjer je v preteklosti že prebil pet let kot vodja prefektovega kabineta. Odločitev o njegovi premestitvi je bila menda sprejeta že pred časom, uradno pa jo je potrdila vlada na četrtkovi seji. Novi tržaški prefekt in vladni komisar bo Annunziato Vardè, po rodu Kalabrijec, premeščen pa bo iz Potenze v Bazilikati.

S prefektom Valentijem smo se pogovorili ob koncu poslovilne novinarske konference, medtem ko so vladno palačo na Velike trgu že dvanajsti dan zapored varovala vozila policije. Včeraj pa na trgu ni bilo opaziti protestnikov proti covidnemu potrdilu, temveč samo turiste.

Odhajate sredi obdobja protestov proti covidnemu potrdilu. Po eni strani protestniki očitajo policiji, da je pred pristaniščem s solzivcem pretiravala, mnogi drugi bi radi, da bi se demonstracije prenehale tudi zaradi slabšanja epidemiološke slike. Vmes so institucije: v zadnjih tednih za vas verjetno ni bilo lahko.

Naloga institucij je v takih primerih vedno ta, da posreduje. Jaz imam jasno pred sabo nauk ustave: demonstracije predstavljajo eno izmed pravic, ki jih ustava jamči, zato menim, da posamezni prefekt ne more kar tako odločiti, da so protestni shodi zaradi porasta števila okužb prepovedani. Merilo mora biti isto za celotno državno ozemlje. Če bo prišlo do omejitev, teh ne bo uvedel tržaški prefekt.

Veliko ste imeli opravka tudi s slovensko manjšino, in sicer s postopkom vračanja Narodnega doma. Gostili ste zgodovinski podpis dogovora ob navzočnosti dveh predsednikov republike in štirih ministrov. Je bila pot težavna?

Da. Nekaj razlogov že bo, da se dotlej toliko let ni naredilo ničesar. Postopek smo deblokirali in tudi omogočili njegovo izvajanje (drugi bodo imeli potem nalogo, da ga izvedejo), in sicer tako, da smo ga vnesli v dogovor ter nato v predpis, ki je bil sprejet ravno pred dnevi. Tako se je konkretizirala abstraktna napoved, ki je bila zapisana v zakonu, a je dolgo nihče ni upošteval. Mislim, da je to zelo pozitivno, čeprav je bilo delo zahtevno. Vse soudeležene strani so z razpoložljivostjo omogočile ta dosežek, nad katerim smo zelo zadovoljni.