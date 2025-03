Preiskava smrti Liliane Resinovich posejana z napakami

Deset dni po tem, ko so izvedenci forenzične stroke vložili novo in izčrpno poročilo glede smrti Liliane Resinovich ter nekaj dni po tem, ko je to prišlo tudi v roke novinarjev, tržaški primer še naprej odmeva v medijih. Tako v lokalnih kot v nacionalnih. Znano je, da je izvedensko mnenje forenzične antropologinje Cristine Cattaneo in njene ekipe na glavo obrnilo prvo poročilo, ki ga je izdelal ugledni tržaški strokovnjak Fulvio Costantinides. Medtem ko je ta mnenje zaključil z ugotovitvijo, da je takrat 63-letna Liliana po vsej verjetnosti storila samomor, je strokovnjakinja iz Milana to tezo kategorično zavrnila in s celo serijo argumentov sklenila, da je šlo za umor.

Umor in ne samomor

Cattaneo je v 240 strani dolgem poročilu postregla tudi z dokazi, zakaj domneva, da je šlo za umor, definirala pa je ne samo datum smrti, ampak celo njen čas. To njenemu predhodniku Costantinidesu ni uspelo. Po njenem mnenju je Liliana umrla že na dan izginotja, 14. decembra 2021, in sicer pred 12. uro. Do tega zaključka je izvedenka prišla na podlagi prebave hrane.

Strokovnjakinja je kategorično izključila naključni dogodek (npr. padec) kot enega od vzrokov vseh vidnih poškodb. Če bi vzeli v poštev padec, bi ta moral biti zelo spektakularen, žrtev pa bi pri tem morala z obrazom večkrat udariti ob ravno površino, navaja v poročilu, v katerem tudi zapiše, da v praksi strokovnjaki sodne medicine, ko imajo dvom glede poškodb, opravijo dodatne preiskave podkožja, kar v tem primeru ni bilo storjeno.

Ročna ura se je ustavila malo po 9. uri

Zakaj vseh teh postopkov ni upošteval Costantinides, ni mogoče izvedeti, ker naj bi zdaj že upokojeni zdravnik zaradi zdravstvenih težav živel daleč od sojev medijskih žarometov. Prav tako ni jasno, zakaj so kriminalisti ob najdbi trupla ignorirali indice, ki so bili na dosegu roke.

Iz novega poročila je razvidno, da naj bi se ročna ura Liliane Resinovich ustavila malo po 9. uri. Očitno se ta podatek do zdaj nikomur ni zdel sumljiv. V poročilu piše tudi, da je Liliana verjetno umrla v Svetoivanskem parku, pri čemer pa stroka ne izključuje možnosti, da bi lahko bila umorjena drugje in da bi njeno truplo nekdo odpeljal v park od šest do deset ur po smrti.