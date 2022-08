Preiskava v zvezi s smrtjo Liliane Resinovich ni zaključena

Preiskava v zvezi s smrtjo Liliane Resinovich, ki je izginila 14. decembra in so jo našli mrtvo v parku bivše psihiatrične bolnišnice pri Sv. Ivanu 5. januarja, še ni zaključena. Državno tožilstvo še pričakuje rezultate sodno-medicinske ekspertize. Termin za njihovo vročitev so podaljšali zaradi tehničnih težav. Trenutno je še odprt dosje na račun neznancev zaradi domneve storitve kaznivega dejanja ugrabitve osebe, je pojasnil glavni državni tožilec Antonio De Nicolo, kar pa je sicer običajno, ko neka oseba izgine. De Nicolo je tudi pojasnil, da v preiskavi ni novih elementov. Trenutno ni osumljenih, kot tudi ne morebitnih novih domnev o kaznivih dejanjih. Preiskovalci se vsekakor doslej o primeru še niso dokončno izrekli.