Prej se je pretvarjal, da je duhovnik, nato karabinjer

Pretvarjal se je, da je duhovnik, ki blagoslavlja hiše, pri čemer mu je eden od stanovalcev nasedel in odprl glavna vrata. V stavbi je nato opazil prazno stanovanje in se vanj nezakonito vselil. V naslednjih dneh, ko je spoznaval druge stanovalce, pa se je pretvarjal, da je karabinjer. Nekaj mesecev kasneje so nekateri odkrili prevaro in ga izgnali in stanovanja ter obvestili organe pregona. Gre za 37-letnega romunskega državljana, ki ga je sodišče iz Turina obsodilo na dve leti zapora zaradi nezakonite vselitve in pretvarjanja. Za njim pa so se izgubile vse sledi.

Po več letih so ga karabinjerji iz Nabrežine prestregli na avtobusu, ki je bil namenjen v Francijo. Ugotovili, so da je moški na begu in ga aretirali ter prepeljali v tržaški zapor.