Prekinili iskanje Stanke Mokole

Sinoči so pristojne oblasti odločile, da prekinejo iskanje 69-letne Stanke Mokole, ki jo v Saležu svojci pogrešajo od nedelje. Pri obsežni iskalni akciji, ki je stekla v torek, so sodelovali gasilci, gorski reševalci, prostovoljci civilne zaščite in še mnogi drugi, območje od Saleža do Prečnika je preletaval tudi gasilski helikopter, na delu pa so bili tudi izurjeni psi. Ves trud reševalcev je bil doslej zaman, ker so se za 69-letnico, ki boleha za Alzheimerjevo boleznijo, izgubile vse sledi in iskanje doslej žal ni bilo uspešno. Pristojne oblasti so sinoči sklenile, da iskalno akcijo prekinejo do morebitnih novih ugotovitev, je sporočila zgoniška županja Monica Hrovatin na družbenih omrežjih.