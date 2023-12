Preko 300 umetnin Bogdana Groma del zbirke Fundacije CRTrieste

Tržaška Fundacija CRTrieste se lahko ponaša z dragoceno zbirko 312 del Bogdana Groma, ki pričajo o raznoliki in bogati ustvarjalni poti slikarja. Njegova življenjska sopotnica Nina Woodrow jo je, tako kot si je sam želel, poklonila, da bi jo ta primerno hranila in promovirala. Po vrsti daljših in zapletenih etap so jo danes uradno predstavili širši javnosti.

Donacija v sebi skriva več zgodb. Tisto umetnika, ki je kljub svetovljanski duši, vedno ohranjal pristen in globok stik z domačim Krasom in Trstom. Tisto ljubezni njegove družine, ki je s trudom in prizadevanjem vztrajala, dokler ni bilo vse pod streho. In tisto skrbnega popisovanja in urejevanja del, za katera je poskrbela umetnostna kritičarka Jasna Merkù.

Vse se je začelo septembra 2020 s sporočilom slikarjeve vnukinje Aleksandre Pangerc o donaciji. Z dedovo sopotnico in oporo očeta Dušana ter ostalih družinskih članov se je prebila skozi nič koliko birokratskih, upravnih in drugih ovir, je obnovila na predstavitvi.

Dela, ki so pripotovala iz Gromovega ateljeja v zvezni državi New Jersey, so med sabo zelo različna. Gre med drugim za slike, manjše in večje kipe, grafike, kolaže, risbe, volnene gobeline in knjige, ki jih je umetnik ilustriral. Motivi teh segajo od vedut in krajin do kraških zidkov, živali živalskega vrta v Washingtonu do še marsičesa. Jasna Merkù je med drugimi izpostavila srebrni kip Diplomatic panda, ki drugače bogati tudi zbirko Bele hiše.

Več v jutrišnjem (torkovem) Primorskem dnevniku.