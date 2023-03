Preko 8000 ljudi zaprosilo za obleko, odejo ali spalno vrečo

V centru Elide v Ulici Valdirivo, kjer pod okriljem Fundacije Luchetta Ota D’Angelo Hrovatin šibkejšim brezplačno delijo oblačila, igrače ter najrazličnejšo osnovno opremo, se spopadajo z žalostnim porastom obiskov, ki je od izbruha pandemije novega koronavirusa vse bolj očiten. Tako je včeraj na predstavitvi podatkov delovanja centra v letu 2022 opozorila predsednica Fundacije Daniela Schifani Corfini Luchetta. Ob njej sta se v dano stanje poglobila še operativni direktor Fundacije Gabriele Zvech in koordinator prostovoljcev v centru Marino Michelazzi.

Največji porast konec leta

Lani so zabeležili preko 16.000 obiskov, kar pomeni, da je na njihova vrata v letu dni potrkalo približno 8.000 posameznikov. Najbolj bode v oči postopno večanje teh, od začetnih januarskih 721 obiskov, so ti marca že narasli na 1114, septembra in oktobra jih je bilo preko 1600, najbolj skokovit porast pa so doživeli novembra (2175) in decembra (2215), ko je povpraševanje doseglo pravi rekord, so našteli.

Zadnja dva navedena meseca so uporabniki spraševali zlasti rjuhe, odeje in spalne vreče. Med številnimi gosti so od julija lani namreč posebno številni migranti, ki v Trst prispejo po dolgi in naporni balkanski poti. Približno 150 teh vsako noč še vedno vsako noč spi pod milim nebom in zato potrebuje vsaj topla oblačila ali, kar lahko dobijo v centru.

Pisana paleta 71 narodnosti

Sploh je narodna pripadnost zelo pisana, je povzel Michelazzi, ki pomoč bližnjemu doživlja kot poslanstvo in skrbno beleži vse, kar se dogaja v centru. Lani so pomagali posameznikom iz 71 držav. Za nekatere izmed teh, bi zunanji opazovalec sploh težko ugibal, da Trst premore tako pisano paleto, je navedel.