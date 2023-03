Prekomerne koncentracije radona tudi v proseški šolski telovadnici

Tudi v šolski telovadnici na Proseku je deželna okoljska agencija Arpa izmerila previsoko koncentracijo radona. Potem ko so se otroci v preteklih dneh iz openskih vrtcev Andrej Čok in Don Marzari iz istega razloga preselili v druge začasne prostore, bodo tudi na Proseku otroci in mladi delno prikrajšani. Zaradi radioaktivnega plina, ki nima vonja ne barve, bodo pouk telesne vzgoje začasno selili drugam, na varnejše mesto, dokler ne bo stanje sanirano.

Telovadnice pa ne uporabljajo samo učenci in dijaki. Na Proseku trenirajo namreč odbojkarice in odbojkarji AŠD Kontovel, mladinci in prve ekipe, ki so sporočilo prejeli včeraj dopoldne. »Društveni odbor se bo na sestanku odločil, kaj storiti. Če ne bo šlo drugače, se bomo začasno preselili v manjšo telovadnico na Kontovelu,» je pojasnil predsednik društva Peter Lisjak. Slovensko društvo ni edino, ki trenira v proseški telovadnici. Prostore uporablja na primer tudi italijansko društvo Poggi Volley. »To je dokaz, da na Krasu nimamo dovolj telovadnic,» je dodal Lisjak in spomnil, da so se težave z radonom pojavile že pred približno petimi leti, ko naj bi težave z vzdrževalnimi deli odpravili.