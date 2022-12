Preložili začetek sojenja za bazen Acquamarina

Prvo zaslišanje na tržaškem sodišču glede bazena Acquamarina, ki bi pred sodnikom za preliminarne preiskave Luigijem Dainottijem moralo potekati včeraj, je bilo zaradi manjše proceduralne napake preloženo na marec. Pred sodno dvorano sta bila odvetnika, ki bosta v civilnem postopku zastopala Občino Trst in kozmetični in masažni salon, ki je delal znotraj bazenskega kompleksa. Prvo bo zastopala Valentina Frezza, salon pa Amerigo Cigana.

Na zatožni klopi so se znašli štirje ljudje: izvršni projektant in vodja del, lastnik gradbenega podjetja, ki je bilo pooblaščeno za vzdrževalna dela, in dva delavca, ki sta delala v tistem trenutku, ko se je zrušila streha.

Spomnimo, da je do nesreče prišlo poleti leta 2019. V nesreči ni bil nihče poškodovan, ker je bil bazen v tistih dneh zaradi del zaprt. Tožilstvo je nato poslopje zaseglo za dlje časa, točno pred enim letom pa je preklicalo zaseg termalnega bazena Acquamarina. Sprva se je zdelo, da bo Občina Trst stavbo obnovila, na razpolago je imela pet milijonov evrov, a se je po pregledu izkazalo, da je objekt strukturalno hudo poškodovan in da ga je bolje porušiti in zgraditi na novo.

