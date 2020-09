Premier Conte na Esofu: »Investirajmo v inovacijo«

Znanstveno prireditev Esof2020 je danes, 6. septembra, sklenil premier Giuseppe Conte. V staro pristanišče v Trstu se je pripeljal malo po 15. uri, se rokoval s predsednikom deželne vlade FJK Massimilianom Fedrigo in z vodjo tržaškega organizacijskega odbora Esof2020 Stefanom Fantonijem ter slabo minuto časa posvetil predstavnikom državnih in tujih medijev. Dejal je, da je v prihodnje treba investirati v tehnologijo in inovacijo, tržaški Esof2020 pa je označil za simbolični dogodek, s katerim bi lahko dali zagon tem načrtom. Na svečanosti so ključe prireditve izročili nizozemskemu mestu Leiden, ki bo gostilo Esof čez dve leti.

Italijanski premier Conte po uradnem programu ni takoj odšel iz Trsta: v kongresnem centru v starem pristanišču se je sestal s tržaškim pisateljem Claudiom Magrisem, za katerega je zaprosil sam. Srečanje je trajalo dve uri.