Prenova območja, kjer je nekoč stal sedež prometne policije

Padli so zidovi okrog rojanskega gradbišča. Območje, kjer je nekoč stal sedež prometne policije, se spreminja v obljubljeno prenovljeno površino, ki naj bi Rojanu vdahnila novo življenje.

Dela, ki so v celoti vredna več kot pet milijonov evrov, bodo po mnenju občine omogočila preureditev območja v enega izmed najlepših in najbolj uporabnih predelov mesta, saj bodo tu domovali nove občinske jasli s 600 kvadratnih metrov velikim vrtom, podzemna parkirna hiša, zelena površina z igrali in območjem za sprehajanje s hišnimi ljubljenčki. Otroške jasli naj bi sprejele 60 otrok (slovenskega oddelka ne bo), parkirnih mest pa naj bi bilo okrog 120. Nad njimi se bodo vile poti za pešce in kolesarje, ki bodo lahko tako nemoteno prehajali s Trga tra i Rivi v Ulico Montorsino, kjer domujejo Glasbena matica in nekatere šole.

Kakšno pa pravzaprav bo zeleno območje? Kaže namreč, da se načrt še naprej spreminja, kot opozarja podpredsednica občinskega sveta iz vrst Demokratske stranke Laura Famulari: »Že deset let občina napoveduje slovesno odprtje novega območja, ki pa ga še nismo dočakali. Ali ne bi raje sledili našemu načrtu, ki je predvideval pravi urbani gozdič, ne pa da načrtujejo zacementirano območje z nekaj nizkimi grmički,« je bila jasna nekdanja odbornica župana Cosolinija.