Preobrazba rojanske četrti se začne pri strminah

V Rojan se spusti lepo število strmih ulic, ki so tudi za najbolj izkušene voznike prava mora. Ozke in slabo tlakovane ceste, večinoma dvosmerne, se ob prvem dežju poplavijo, spolzko cestišče pa predvsem prebivalcem tržaškega predmestja povzroča nemalo preglavic.

Ena izmed najbolj obljudenih rojanskih strmin je Vicolo delle Rose, kjer že od junija letos potekajo temeljita obnovitvena dela. Včeraj dopoldne sta se na ogled gradbišča podala tržaški župan Roberto Dipiazza in občinska odbornica Elisa Lodi, pristojna za infrastrukturna dela. S skupino inženirjev in delavcev sta ugotovila, da poteka obnova kot predvideno. Na začetnem odseku omenjene ulice postavlja podjetje AcegaApsAmga še zadnje cevi. Dela bodo dokončana pred božičem, do takrat pa bodo morali Rojančani pretrpeti še začasno zaporo vhodnega odseka v Ulico Vicolo delle Rose in prepoved parkiranja v njeni neposredni bližini.

»Občani, ki tu živijo, so večkrat zaprosili za obnovo cestišča in infrastruktur. Načrtovana dela bodo v kratkem zaključena. Rojan bo sicer doživel pravo preobrazbo: 9. novembra bomo izvedeli, kdo bo izvajal dela na območju nekdanje policijske vojašnice, kjer bomo med drugim namestili otroške jasli in ljudski vrt,« je novinarjem sporočila odbornica Lodi.