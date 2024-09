Prepir bi se kmalu sprevrgel v krvav obračun

Lokalni policisti so v soboto, 24. avgusta, v popoldanskih urah, s Trga Garibaldi opazili dva moška, ki sta se v Ulici Oriani vneto prepirala. Da bi preprečili nadaljnje izgrede, sta se jima neopazno in varno približala. Medtem pa je eden od vpletenih v prepir že obležal na tleh z večjo rano na glavi. Ker je bil delno na cesti, so lokalni policisti ustavili promet. Poškodovani moški je nato z veliko težavo uspel vstati in je pobegnil.

Na podlagi pričevanj enega od očividcev so lokalni policisti obiskali sprejemni center v Ulici Corridoni, kjer so našli moškega. Bil je očitno nepriseben. V roki je imel kuhinjski nož, s katerim se je nameraval vrniti na kraj prepira. Lokalni policisti so ga ustavili. Ugotovili so, da gre za 22-letnega državljana Pakistana P.E., ki je padel na tla po udarcu, ki ga je prejel od 33-letnega sodržavljana M.M., pri čemer je močno udaril z glavo ob tla. Vzroke prepira pa še preiskujejo.

Lokalni policisti so 22-letnika razorožili in poklicali na pomoč reševalce službe 118, ki so ga prepeljali v katinarsko bolnišnico, kjer so ga oskrbeli in pomirili. Zaradi uporabe noža in zaradi poškodovanja avtomobila so ga lokalni policisti ovadili. Prav tako so ovadili 33-letnika zaradi povzročitve osebnih poškodb.