Jezikovna smer tržaškega liceja Franceta Prešerna je letos postregla s še eno stotico. Zaslužila si jo je Zarika Spetič, doma s Katinare. »Nisem je pričakovala, saj si nisem postavljala številčnih ciljev na maturi. Pomembno mi je edino bilo, da bi najbolje opravila zrelostni izpit in bila ponosna na to, kar sem dokazala. Seveda je bilo enkratno presenečenje izvedeti, da si je to zaslužilo stotico,« je zaupala zlata maturantka, ki se je po prvem letu na znanstvenem liceju zavedala, da ji književnost in jeziki bolj ležijo od matematike, fizike in ostalih znanstvenih predmetov. Prepisala se je na jezikovno smer in izbiro bi prav gotovo ponovila.

Kaj pa sedaj? Najverjetneje se bo vpisala na fakulteto italijanske književnosti na Univerzi v Trstu. V prihodnjih tednih jo čaka vstopno preverjanje oziroma t.i. test TOLC, spletno ocenjevanje pripravljenosti na fakulteto. »Italijanščina mi je bila v zadnjih letnikih zelo všeč, tako da sem razmišljala, da bi nadaljevala po tej poti. Jezike pa se bom učila zasebno, na kakem tečaju,« je namignila. Nadaljevala pa bo tudi z modernim petjem, ki se ga na Glasbeni matici uči z Martino Feri.

Po opravljeni maturi si je Zarika že privoščila nekaj morja in sonca s fantom v Vrsarju, s prijatelji pa načrtujejo, da bi jo kam mahnili, morda v Španijo, ali pa na Hrvaško. Skrajni čas je za organizacijo počitnic, je priznala.