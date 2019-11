Sinoči so zaradi sumljive torbe v Ulici Teatro Romano v bližini tržaške kvesture za skoraj poldrugo uro zaprli tamkajšnjo območje za promet. Po prihodu pirotehnikov se je panika izkazala za odvečno, saj so bila v torbi le rabljena oblačila, na bližnjem zidu pa so našli tudi sesalnik.