Preplah na liceju Carducci

Gasilska enota za jedrske, biološke, kemijske in radiološke snovi NBCR je posredovala v podružnici šole Carducci v Ul. Guido Corsi, kjer se je več dijakov počutilo slabo, potožili so se med drugim, da jih peče v grlu. Na kraj so prišli reševalci službe 118 in gasilci, ki so stavbo evakuirali, nato so temeljito pregledali učilnice in hodnike, toda niso zaznali sumljivih snovi. Po posvetu z zdravstvenim osebjem so ob potrjeni odsotnosti strupov ugotovili, da gre za posledice uporabe razpršilca, ki ga je nekdo sprožil v šolskih prostorih. Notranje prostore so prezračili, šola pa bo do vključno nedelje, 2. oktobra zaprta, da ne bi morebiti kdo še vdihal ostanke obrambnega plina. Na šoli so bili tudi karabinjerji, ki preiskujejo dogodek.