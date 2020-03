Na Trgu Pestalozzi je danes dopoldne prišlo do precejšnjega preplaha in prometne zapore, čeprav se je naposled dobro končalo. Zaradi moškega, ki se je nahajal na strehi ene od tamkajšnjih palač in za katerega se ni vedelo, kaj točno namerava, so prihiteli gasilci, lokalna policija, karabinjerji in reševalna služba 118. Reševalcem je naposled uspelo privesti moškega dol, odpeljali so ga z rešilcem.