Presejalno testiranje proti hepatitisu C

Zdravstveno podjetje Asugi in Dežela Furlanija - Julijska krajina prirejata dneve presejalnega testiranja za ugotavljanje stika z virusom hepatitisa C.

Moške in ženske, rojene med letoma 1969 in 1989, vabijo prihodnji teden na krvno preiskavo, ki jo lahko zainteresirani opravijo v petek, 28. julija, med 12. uro in 17.45 (na razpolago je 150 mest) in v soboto, 29. julija, med 7.30 in 12.45 (120 mest), in sicer v Ulici Pietà 2/2, na oddelku za medicino dela Glavne bolnišnice. Kandidate prosijo, naj se na kraju predstavijo z izpolnjenim obrazcem, ki je na spletni povezavi bitly.ws/LPWy.